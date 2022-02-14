أسعار السمك اليوم 14-2-2022 فى مصر

حافظت أسعار السمك اليوم 14 فبراير 2022 على استقرارها بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، ودارت أسعار المرجان حول 22 و38 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا.

ودارت المكرونة السويسى حول 30 و50 جنيهًا، وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 120 و160 جنيهًا، وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% وتراوح سعر كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيها، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيها، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم