أسعار السمك اليوم 14-11-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 14 نوفمبر 2021 جنيهين ببعض الأصناف فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى إلى 30 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 38 جنيهًا، فيما صعدت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها.

وتراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و24 جنيها، ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 210 جنيهات، وتراوحت أسعار السمك البورى بين 32 و50 جنيها، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و85 جنيهًا.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم