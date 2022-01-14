أسعار السمك اليوم 14-1-2022 في مصر

هبطت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وتباينت أسعار السمك اليوم 14 يناير 2022 بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى فى تصريحات لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وزادت أسعار السمك البلطى إلى 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و250 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و27 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وارتفعت أسعار الثعابين 10 جنيهات فى الكيلو لتتراوح بين 50 و230 جنيه، ودارت أسعار المرجان حول 22 و42 جنيهًا.