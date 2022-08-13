أسعار السمك اليوم 13-8-2022 في مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 13 أغسطس 2022 استقرارًا فى السوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ودارت الكابوريا حول 80 و170 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 60 و95 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت المكرونة السويسى بين 110 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 18 و31 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا، ودارت أسعار المكرونة السويسى حول 75 و81 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 90 و210 جنيهات، وتراوحت الكابوريا بين 22 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.