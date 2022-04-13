أسعار السمك اليوم 13-4-2022 في مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، عن هبوط أسعار السمك اليوم 13 أبريل 2022 بقيم بين 10 و60 جنيهًا فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وفقدت الكابوريا 60 جنيهًا لتتراوح بين 80 و100 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 35 و41 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و80 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و200 جنيه.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وهبطت الكابوريا 60 جنيهًا دفعة واحدة لتتراوح بين 30 و60 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و105 جنيهات للمستهلك، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).