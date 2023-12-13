أسعار السمك اليوم 13-12-2023 في مصر

استقرت بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ودارت المكرونة السويسى حول 110 و135 جنيهًا للمستهلك، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و250 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وبدأت أسعار السمك البلطى من 75 إلى 90 جنيها_ بحسب المنطقة _ وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 110 و130 جنيها، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 53 و68 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و100 جنيه، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 200 و320 جنيها.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و190 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 38 و70 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 40 و220 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 65 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 220 إلى 500 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و40 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.