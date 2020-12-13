اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 13-12-2020 فى مصر

أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:33 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 7:33 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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شهدت أسعار السمك اليوم 13 ديسمبر 2020 استقرارًا في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 15 و20 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و75 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتتضمن خطة «الثروة السمكية» إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية، كما تسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر في الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة معدلات التصدير، وفق رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

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أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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