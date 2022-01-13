أسعار السمك اليوم 13-1-2022 فى مصر

صعدت أسعار السمك اليوم 13 يناير 2022 بقيم بين 5 و10 جنيهات بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى فى تصريحات لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 27 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 22 و42 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وارتفعت أسعار الثعابين 10 جنيهات فى الكيلو لتتراوح بين 50 و220 جنيه.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، ارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك، وزاد سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر