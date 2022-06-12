أسعار السمك اليوم 12-6-2022 فى مصر 

انخفضت أسعار السمك اليوم 12 يونيو 2022 بالسوق المحلية، فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى إلى 80 و123 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت الكابوريا بنحو 45 جنيهًا لتتراوح بين 55 و90 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا بنحو 45 جنيهًا لتدور حول 18 و44 جنيها.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وتراجعت المكرونة السويسى جنيهين اثنين لتتراوح بين 60 و78 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 200 و400 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتراوح سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.