صعدت أسعار السمك اليوم 12 أبريل 2022 بقيم بين 5 و10 جنيهات فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال» ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وقفزت أسعار السمك البلطى بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة لتتراوح بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى ارتفعت بنحو 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و41 جنيهًا للكيلو، وارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و210 جنيهات، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و100 جنيه للمستهلك، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و210 جنيهات، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).