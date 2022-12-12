أسعار السمك اليوم 12-12-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 12 ديسمبر 2022 بنحو 5 جنيهات ببعض الأصناف فى السوق المحلية وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 37 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وصعدت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و145 جنيهًا.

ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وزادت المكرونة السويسى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 95 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 30 و62 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و220 جنيهًا.

وأفادت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بأن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 24 و84 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 60 و102 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وارتفع كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و78 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وقفزت أسعار سمك البورى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 95 و110 جنيهات، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.