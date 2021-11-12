أسعار السمك اليوم 12-11-2021 في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 12 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 33 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 38 جنيهًا، وتراوحت أسعار السمك البورى بين 32 و50 جنيها، تراوحت أسعار كيلو البلطى بين 19 و26 جنيها.

وفقدت أسعار المكرونة السويسى 5 حنيهات جديدة لتتراوح بين 30 و45 جنيهًا، وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 210 جنيهات، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و70 جنيهًا.