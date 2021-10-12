أسعار السمك اليوم 12-10-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 12 أكتوبر 2021 بنحو جنيهين فى الأصناف الشعبية بالسوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ووفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”.

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و75 جنيهًا، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 50 و70 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجل الدنيس 170 جنيهًا وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو السمك البورى بين 25 و50 جنيها، والمرجان من 20 إلى 42 جنيهًا، والبلطى بين 17 و24 جنيها، والسبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

ودارت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، والثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيها، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.