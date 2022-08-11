 أسعار السمك اليوم 11-8-2022 فى مصر

صعدت أسعار السمك اليوم 11 أغسطس 2022 فى السوق المحلية، بقيم بين 5 و15 جنيهًا فى بعض الأصناف، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكي 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجرامًا سنويًّا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطي عند 35 و50 جنيهًا- بحسب المنطقة- وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وارتفعت الكابوريا 15 جنيهًا لتدور حول 80 و170 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وزادت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتتراوح بين 60 و95 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًّا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودارَ كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت المكرونة السويسي بين 110 و125 جنيهًا للمستهلك في السوق المحلية.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة،

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، تليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 20 و29 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المكرونة السويسى حول 75 و85 جنيهًا،

وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وارتفع كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و80 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، جنيها،

وصعدت الكابوريا 15 جنيهًا لتتراوح بين 24 و74 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا.