اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 11-8-2021 فى مصر

كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 9:30 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار السمك اليوم 11 أغسطس 2021 استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  125 مليونا و869 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو 2021

أسعار سمك البورى

وارتفعت أسعار سمك البورى لتدور حول 70 و85 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة: دراسات الحصر التصنيفي لأراضي الدلتا الجديدة متواصلة

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت  أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 8-8-2021 وعيار 21 يسجل 776 جنيها

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و23 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، وارتفع السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح الكيلو بين 49 و70 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و85 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

الأسماك
الأسماك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 11-8-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

الزراعة: 35 ألف جنيه تكلفة تحويل وتهيئة الفدان لـ «الرش»

الصاوي أحمد 7:26 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«شعبة الورق»: 30 إلى %40 ارتفاعا فى أسعاره خلال موسم الدراسة 2021/2022

دعاء حسني 7:18 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

الجمارك تعلن حاجتها للتعاقد مع 111 موظفا.. تعرف على التفاصيل

السيد فؤاد 1:42 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

الجمارك: استقبال «المنافيست» في الموانئ عبر منظومة «النافذة» (مستند)

السيد فؤاد 12:52 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-9-2021

محمد مجدي 10:43 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21