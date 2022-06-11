أسعار السمك اليوم 11-6-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 11 يونيو 2022 بالسوق المحلية، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 55 و135 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 26 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 18 و90 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و80 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 200 و400 جنيه، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

وتراوحت المكرونة السويسى بين 80 و125 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.