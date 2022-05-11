أسعار السمك اليوم 11-5-2022 فى مصر 

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ارتفاع أسعار السمك اليوم 11 مايو 2022 بقيم بين 10 و15 جنيهًا فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% ، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وارتفعت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 75 و145 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و250 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 34 و45 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 90 و100 جنيه.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا، واستقرت الكابوريا عند 24 و44 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وصعد كيلو الدنيس 10 جنيهات ليدور حول 90 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، واستقرت الكابوريا عند 45 و80 جنيهًا.