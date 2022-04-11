أسعار السمك اليوم 11-4-2022 فى مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، انخفاض أسعار السمك اليوم 11 أبريل 2022 بقيم بين 3 و30 جنيهًا فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 24 و32 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 30 جنيهًا ليتراوح بين 50 و200 جنيه.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و70 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، فيما صعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار سمك البورى

فيما استقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 30 جنيهًا ليتراوح بين 70 و200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.