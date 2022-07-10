أسعار السمك اليوم 10-7-2022 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 10 يوليو 2022 استقرارًا فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوحت الكابوريا بين 70 و160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و90 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 108 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 27 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و74 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 22 و70 جنيها، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.