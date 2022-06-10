أسعار السمك اليوم 10-6-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 10 يونيو 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وزادت الكابوريا 45 جنيهًا لتتراوح بين 55 و135 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 26 و37 جنيهًا للكيلو، وارتفع كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 20 جنيهًا ليتراوح بين 120 و200 جنيهًا، وصعدت الكابوريا 45 جنيهًا لتدور حول 18 و90 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 60 و80 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 200 و400 جنيه، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراجعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 80 و125 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.