أسعار السمك اليوم 10-5-2022 فى مصر 

تباينت أسعار السمك اليوم 10 مايو 2022 بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و240 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وزادت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 34 و44 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت المكرونة السويسى بين 64 و88 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 24 و44 جنيها، كما انخفضت أسعار المرجان 20 جنيهًا لتتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت الكابوريا 20 جنيهًا بين 45 و80 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% ، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و130 جنيهًا للمستهلك.