انخفضت أسعار السمك اليوم 10 أبريل 2022 بقيم بين 2 و10 جنيهات فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى جنيهين لتتراوح بين 33 و47 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و90 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و35 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وصعد كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وهبط كيلو السبيط 10 جنيهات ليتراوح بين 120 و180 جنيهًا، كما هبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و65 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، فيما ارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و230 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.