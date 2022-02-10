اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 10-2-2022 فى مصر

كيلو القاروص سجل 160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الخميس, 10 فبراير 22 9:30 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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تباينت أسعار السمك اليوم 10 فبراير 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وانخفضت أسعار السمك البلطى جنيهين لتتراوح بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

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أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وارتفعت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن. 

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 110 و170 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 20 جنيها ليتراوح بين 50 و200 جنيه. 

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وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و38 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وهبط سعر كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و220 جنيها، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

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ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة. 

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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