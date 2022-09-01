أسعار السمك اليوم 1-9-2022 فى مصر

زادت أسعار السمك اليوم 1 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية، بقيم بين 5 و50 جنيهًا فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتراوحت الكابوريا بين 60 و160 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وصعدت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتدور حول 75 و90 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وصعدت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 120 و145 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و32 جنيهًا للكيلو، وصعد كيلو الثعابين 50 جنيهًا ليتراوح بين 50 و250 جنيهًا، وارتفعت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 60 و90 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 24 و64 جنيهًا، وارتفع كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و77 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وصعد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 30 جنيهًا ليتراوح بين 120 و200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وزاد كيلو الثعابين 50 جنيهًا ليدور حول 90 و280 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.