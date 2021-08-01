اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 1-8-2021 فى مصر

تحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي
أحمد اللاهوني 9:34 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 9:34 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 1 أغسطس 2021 فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 31-7-2021 في مصر

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و23 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 49 و65 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26-7-2021 وصعود عيار 21

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت  أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 30-7-2021 في مصر
أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 1-8-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

بورصة الدواجن اليوم 1-8-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

إجراءات جديدة بشأن التخليص المسبق تصدرها «المالية» (مستند)

السيد فؤاد 7:46 م, السبت, 31 يوليو 21

طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» المحلي منتصف أغسطس

المرسي عزت 7:04 م, السبت, 31 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 31-7-2021 واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات

عمر سالم 6:37 م, السبت, 31 يوليو 21

«الرى» تتابع أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لضمان جودة التنفيذ

مدحت إسماعيل 5:51 م, السبت, 31 يوليو 21