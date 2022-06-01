أسعار السمك اليوم 1-6-2022 فى مصر 

اختلفت أسعار السمك اليوم 1 يونيو 2022 فى السوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و140 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 32 و40 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 70 و100 جنيه، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وزاد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وهبطت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 17 و45 جنيها، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و180 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و85 جنيهًا.

وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و260 جنيهًا.