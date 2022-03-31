واصلت أسعار السمك البلطى ارتفاعها اليوم الخميس فى السوق المحلية وزادت بنحو 3 جنيهات فى الأسواق ليتراوح الكيلو بين 38 و50 جنيهًا – باختلاف المنطقة – وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى فى سوق العبور



وتراوحت أسعار السمك البلطى فى سوق العبور بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

سبب ارتفاع السمك البلطى

وأكد صالحين فى تصريحات سابقة للمال، أن سبب ارتفاع السمك البلطى غير واضح أو مبرر، مضيفًا “فجأة الكميات قلت فى السوق وسعره زاد”، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و23 جنيها، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر





وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.