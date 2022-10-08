أسعار السلع الغذائية في الدقهلية.. الأرز يبدأ من 13 جنيها

أظهر تقرير غرفة الدقهلية التجارية لمتابعة حركة أسواق السلع الغذائية ومنتجات البقالة الشهرى وحتى اليوم حدوث اضطراب سعرى واسع خصوصا الدقيق والسكر والمكرونة والأرز والالبان والشاى.

وبين التقرير أن متوسط زيادة سعر المكرونة 50 قرشا إذ وصل كيس المكرونة الشعبى وزن 300 جرام إلى 450 قرشا فى القطاعى، والمصريين وحواء وزن 350 جرام ب7 جنيهات، والشعرية تتراوح بين 14 إلى 15 جنيها، والملكة وزن 400 جرام 725 قرشا، وروجينا وزن 400 جرام بـ14 جنيها.

وأفاد التقرير بأن متوسط سعر الأرز البلدى السائب يتراوح بين 13 و14 جنيها، والمعبأ بين15 و16 جنيها رفيع الحبة، وبين17 و18 جنيها للحبة البلدى العريضة.

وارتفع سعر السكر فى الجملة على مدار الأربعة الأسابيع الماضية ومستمر حتى اليوم ليصل الكيلو بين 15.4 إلى 16.2 جنيها اذ سجل سعر الكيلو فى المتوسط بين 16.5 الى 17.5جنيها فى القطاعى ،والدقيق الفاخر وصل الكيلو بين 13 الى 14 جنيها الكيلو، وكيس اللبن بخيرة وزن 450 جرام ب9 و 9.5 جنيها ، وبالهنا بين 7 و7.5 جنيها، والانواع الأخرى بين 8 و 8.5 جنيه للكيس فى القطاعى .

وقال المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية إن غالبية المنتجات التى تدخل فى عمليات التصنيع مدخلات ‘نتاج أو مستلزمات الإنتاج تكون مستوردة وبعد تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لاشك تؤثر فى تسعير اى منتج من قبل الشركات والمنتجة الأساسية.

ووصل متوسط سعر زيت القلية خليط وزن لتر ب38 جنيها، و حلوة خليط وزن 700 مللى ب30 جنيها، وصنى 33 جنيها، اما زيت الذرة كرستال وزن 800 مللى ب47 جنية، وعافية 45 جنيها، والمسلى النباتى روابى عبوة وزن 700 جرام ب35 جنيها والبلدى الكيلو تراوح بين 150 الى 160 جنيها،وزبدة فيرنا وزن 700 جرام ب120 جنيها للمستهلك، والسمن النيوزلاندى وزن 700 جرام ب65 جنيها، والسمن النباتى كريستال وزن 750 جرام بـ36 جنيها، والقشطة البلدى الفلاحى ب80 جنيها، والبقرى تراوح سعر الكيلو منها بين 130 إلى 140 جنيها .

وقال رعب إن هناك زيادات سعرية فى كيلو الشاى بالأسواق في تلك الفترة وفقا لتقرير متابعة أسواق المواد الغذائية والسلع الأساسية حيث سجل سعر شاي العروسة وزن ربع كيلو 27 جنيها، والليبتون 32جنيها ،وشاى ليبتون عدد 100 باكيت الأخضر ب41 جنيها، والنسكافية الكلاسيك وزن 400 جرام بـ65 جنيها، ونسكافية شيكولاتة 15 جنيها، وبن وزن 100 جرام العروبة بـ 20 جنية،والتونة والسالمون بين 13 إلى 17 جنيها العبوة وفقا لبلد المنشأ والوزن .