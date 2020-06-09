أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 9-6-2020

شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، ثباتا خلال عمليات البيع والشراء اليوم الثلاثاء 9-6-2020 ، نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية بالاتفاق مع الحكومة عدم رفع أسعار السلع الغذائية .

وأكد شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، على وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع بعد انتهاء الاسبوع الجاري من يونيو.

وقال اشرف ان سعر كيلو السكر يتراوح من 9 إلى 10 جنيه بعد أن كان السعر يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات.

وأضاف أن عدم وجود زيادات في أسعار السلع هو استمرار المسئولية المجتمعية للشركات اتجاه المواطنين.

وأوضح أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيه واحد فى السلعة .

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).