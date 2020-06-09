اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 9-6-2020

استقرار أسعار بيع السلع
محمد مجدي 9:42 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 9:42 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، ثباتا خلال عمليات البيع والشراء اليوم الثلاثاء 9-6-2020 ، نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية بالاتفاق مع الحكومة عدم رفع أسعار السلع الغذائية .

وأكد شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، على وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع بعد انتهاء الاسبوع الجاري من يونيو.

وقال اشرف ان سعر كيلو السكر يتراوح من 9 إلى 10 جنيه بعد أن كان السعر يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات.

وأضاف أن عدم وجود زيادات في أسعار السلع هو استمرار المسئولية المجتمعية للشركات اتجاه المواطنين.

وأوضح أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيه واحد فى السلعة .

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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