أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-5-2020

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 26-5-2020 استمرار استقرارها في حركة البيع والشراء، وذلك خلال رصد “المال” أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم نتيجة عدم استلام طلبات السلع الجديدة والتي سيتم توريدها بعد عيد الفطر المبارك.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إنه من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، واستلام الطلبيات الجديدة من السلع الغذائية.

وأضاف أن تلك الزيادات ستكون من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها، وأن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيها واحدا فى السلعة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبدالستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، التى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر