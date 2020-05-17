اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 17-5-2020

استقرار أسعار البيع
محمد مجدي 8:31 م, الأحد, 17 مايو 20 8:31 م, الأحد, 17 مايو 20

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تستمر أسعار السلع الغذائية في استقرار معدلات فى الأسواق، خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاحد 17-5-2020 ، وذلك نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية تثبيت أسعار البيع لزيادة المبيعات خلال شهر رمضان المبارك .

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إنه من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

وأضاف أن تلك الزيادات ستكون من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها، وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيه واحد فى السلعة.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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