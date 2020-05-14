أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 14-5-2020

من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع

ما زالت أسعار السلع الغذائية مستقرة فى الأسواق، خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس 14-5-2020 ، وذلك نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية تثبيت أسعار البيع لزيادة المبيعات خلال شهر رمضان المبارك .

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، انه من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

وأضاف أن تلك الزيادات ستكون من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها، وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيه واحد فى السلعة.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).