أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-5-2020

مازالت أسعار السلع الغذائية مستقرة فى الأسواق، خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الثلاثاء 12-5-2020، وذلك نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية بتثبيت أسعار البيع لزيادة المبيعات خلال شهر رمضان.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إنه من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع بعد شهر رمضان.

وأضاف أن تلك الزيادات ستكون من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيه فى السلعة.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط فى حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).