أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم السبت 9-5-2020

تشهد أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم السبت 9-5-2020 ، البيع بنفس أسعار بداية مايو الحالي.

وتستمر الأسواق هدوءًا فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قِبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهرين، نتيجة ظهور فيروس كورونا في مصر.

قال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، كيلو السكر ارتفع بواقع 1 جنيه، وذلك نهاية أبريل الماضي.

وأضاف أن تلك الزيادات من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخلٌ فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيهًا فى الصنف الواحد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).