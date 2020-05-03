أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 3-5-2020

وذلك بعد الارتفاعات التى شهدتها منذ بداية شهر أبريل الماضي

شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الأحد 3-5-2020، ارتفاع جديد في كيلو السكر، وذلك بعد الارتفاعات التى شهدتها منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وتشهد الأسواق هدوء فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهرين، نتيجة ظهور فيروس كورونا في مصر.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، كيلو السكر ارتفع بواقع 1 جنيه، موضحا أن تلك الزيادات من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيهًا فى الصنف الواحد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبدالستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).