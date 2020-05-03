اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 3-5-2020

وذلك بعد الارتفاعات التى شهدتها منذ بداية شهر أبريل الماضي
محمد مجدي 8:13 م, الأحد, 3 مايو 20 8:13 م, الأحد, 3 مايو 20

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شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الأحد 3-5-2020، ارتفاع جديد في كيلو السكر، وذلك بعد الارتفاعات التى شهدتها منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وتشهد الأسواق هدوء فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهرين، نتيجة ظهور فيروس كورونا في مصر.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، كيلو السكر ارتفع بواقع 1 جنيه، موضحا أن تلك الزيادات من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيهًا فى الصنف الواحد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبدالستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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