أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأربعاء 29-4-2020

شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الأربعاء 29-4-2020، استقرارًا بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسواق منذ أسبوعين، ما بين 50 قرشًا وجنيهين فى 3 سلع هى: السمن والزيت والعسل الأسود، مع انخفاض 1.5 جنيه فى الخل.

وتشهد الأسواق إقبالا فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة معدلات الشراء من قبل المستهلكين، خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهر، نتيجة ظهور فيروس كورونا فى مصر.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إن تلك الزيادات من جانب الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة شأن فيها.

وأضاف أن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيهًا فى الصنف الواحد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر؛ وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).