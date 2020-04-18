اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم السبت 18-4-2020

استقرار حركة أسعار السلع اليوم
محمد مجدي 9:10 م, السبت, 18 أبريل 20 9:10 م, السبت, 18 أبريل 20

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استقرت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق اليوم السبت 18-4-2020 ، بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسواق منذ أسبوعين، ما بين 50 قرشا إلى جنيهين فى 3 سلع وهى السمن والزيت والعسل الأسود، مع انخفاض 1.5 جنيه فى الخل.

وتشهد الأسواق هدوءً فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قِبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التى استغرقت ما يقرب من شهر، نتيجة ظهور فيروس كورونا فى مصر.

بينما قال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إن تلك الزيادات من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل بها .

وأضاف أشرف، أن هامش ربح تاجر التجزئة مع هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيها فى الصنف الواحد.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبد الستار عضو بالغرفة التجارية في القاهرة إن قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية ما عدا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط فى حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى؛ للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية عدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر ، وذلك لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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