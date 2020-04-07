أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 7-4-2020

مازالت محلات السلع الغذائية في الأسواق، تبيع المنتجات بالأسعار المعلنة منذ شهر مارس الماضي ولوحظ خلال رصد المال اسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 7-4-2020، عودة النشاط فى حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قِبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التى استغرقت أسبوعين، نتيجة ظهور المرض العالمى فيروس كورونا فى مصر.

وخلال جولة لـ«المال» على الأسواق صباح اليوم ، تم رصد ثبات أسعار بيع السلع لدى تجار الجملة والتجزئة.

وقال محمد مسعود ، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية ثابتة ، ولم تشهد زيادة حتى الآن نتيجة تثبيت الأسعار من قبل المنتجين.

وأوضح أن هناك إقبالا ملحوظا من المستهلكين ، وأن أى زيادات سعرية لن تلقى بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالى.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر والمكرونة.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وقال عبد الستار إن قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية عددا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط في حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى؛ للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.