أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 2-4-2020

استقرت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الخميس 2-4-2020، ولوحظ هدوء في حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قِبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التي استغرقت أسبوعين، نتيجة ظهور المرض العالمي فيروس كورونا فى مصر.

وخلال جولة لـ«المال» على الأسواق اليوم الخميس 2-4-2020 ، تم رصد ثبات أسعار بيع السلع لدى تجار الجملة والتجزئة.

وقال محمد مسعود ، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت التحرك خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح مسعود أن تلك الزيادات المتوقعة لن تُلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون في تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وقال عبد الله إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية عدا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط في حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى؛ للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.