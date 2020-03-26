أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 26-3-2020

إقبال من المستهلكين على شراء السلع الغذائية

استقرت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الخميس 26- 3- 2020، ولُوحظ، خلال جولة “المال” على الأسواق، وجود رواج في حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التي استغرقت أسبوعين؛ نتيجة ظهور المرض العالمي فيروس كورونا فى مصر.

قال محمد مسعود ، تاجر في القاهرة، إن المحالّ فتحت أبوابها في الساعة 7 صباحًا، وكان المستهلكون متواجدين أمام عدد من المحالّ الغذائية في انتظار شراء احتياجاتهم.

وأضاف أن محالّ المواد الغذائية أغلقت أبوابها خلال ساعات حظر التحرك، ما عدا المحال الكبرى والسلاسل التجارية.

وأوضح مسعود أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنحو 50 قرشًا فى الكيلو بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى: الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاي.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون في تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

ولفت إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وأكد مصطفى عبد الله، تاجر سلع غذائية، أن محالّ السلع الغذائية تقوم حاليًّا بتخفيض هامش الربح بواقع 25 و50 قرشًا فى الكيلو، وذلك في مختلف المنتجات والسلع، ومصنعات اللحوم، وذلك لتنشيط حركة المبيعات.

وأضاف عبد الله أن أغلب التجار حاليًّا لجئوا إلى تصريف مخزون السلع الغذائية المتراكمة لديهم للاستعداد لتسلم الطلبيات الجديدة.

وقال إن قرار الحكومة بإغلاق المحالّ التجارية عدا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط في حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية جميعها والتى تشمل محال و سلاسل تجارية كبرى للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.