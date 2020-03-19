أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 19-3-2020

استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 19ـ3ـ2020، في عمليات البيع والشراء بمحال السلع الغذائية في القاهرة والجيزة، للأسبوع الثاني.

وشهدت حركة المبيعات حالة من الهدوء في عمليات البيع والشراء بمجال السلع الغذائية، خلال رصد أجرته “المال” لبورصة أسعار السلع.

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح مسعود، أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعا طفيفا بنحو 50 قرشا فى الكيلو بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام ، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالا من قبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبدالستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون في تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، عن مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح ، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وأكد مصطفى عبدالله تاجر سلع غذائية ، أن محال السلع الغذائية تقوم حاليًا بتخفيض هامش الربح بواقع 25 و50 قرشَا فى الكيلو وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان ، ومصنعات اللحوم ، وذلك لتنشيط حركة المبيعات.