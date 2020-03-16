أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الإثنين 16-3-2020

استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الإثنين 16ـ3ـ2020، في حركتي البيع والشراء بين تجار الجملة والتجزئة، وبين تجار التجزئة والمستهلكين، وشهدت حركة المبيعات للمستهلكين حالة من الهدوء فى محال السلع الغذائية، خلال رصدٍ أجرته “المال” لبورصة أسعار السلع الغذائية.

قال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية بدأت التحرك، خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأضاف أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالى، وأن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنحو 50 قرشًا فى الكيلو، بعد زيادة السعر في الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاي.

وأوضح زكريا عبدالستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها “الغرف التجارية” مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات مساندتهم للمواطنين، من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى سيطرت على السوق مؤخرًا.

وأكد مصطفى عبدالله، تاجر سلع غذائية، أن محال السلع الغذائية تقوم حاليًّا بتخفيض هامش الربح بواقع 25- 50 قرشًا فى الكيلو، وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان، ومصنعات اللحوم؛ لتنشيط حركة المبيعات.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، طالبت التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية ، دون وجود أي مبرر لذلك، مؤكدة أنه سيتم تشديد العقوبات على التجار الجشعين و المخالفين في حالة تخزين السلع وبيعها في السوق السوداء.