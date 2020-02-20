أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 20-2-2020

قال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية بدأت التحرك، خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

شهدت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الخميس 20-2-2020، استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي في حركتي البيع و الشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة ، وبين تجار التجزئة و المستهلكين ، وشهدت حركة المبيعات للمستهلكين حالة من الهدوء فى محالّ السلع الغذائية، وذلك خلال رصد أجرته “المال” لـ بورصة أسعار السلع الغذائية .

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية بدأت التحرك، خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالى.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنحو 50 قرشًا فى الكيلو، بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاي.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها “الغرف التجارية” مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات مساندتهم للمواطنين، بالتنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا.

وأكد مصطفى عبد الله، تاجر سلع غذائية، أن محالّ السلع الغذائية تقوم حاليًّا بتخفيض هامش الربح بواقع 25- 50 قرشَا فى الكيلو، وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان، ومصنعات اللحوم؛ وذلك لتنشيط حركة المبيعات .