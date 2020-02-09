اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 9-2-2020

تجار التجزئة: ارتفاعات مرتقبة في الأسعار
محمد مجدي 9:28 م, الأحد, 9 فبراير 20 9:28 م, الأحد, 9 فبراير 20

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رصدت “المال” أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 9-2-2020، وأكد عدد من التجار احتمالية وجود ارتفاع في أسعار التجزئة، وذلك بعد ارتفاع سعر جملة باكتة السكر في الجملة.

كان سعر باكتة السكر قد ارتفع على تجار التجزئة أول أمس الجمعة بنحو 19 جنيها دفعة واحدة، وذلك من قبل تجار الجملة، بعدما كان سعر التسليم 67 جنيها ليصبح 86 جنيها للباكتة الواحدة (10 كيلو).

وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار بيع السلع الغذائية مازالت حتى الآن مستقرة فى حركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم، وذلك وفقًا لتأكيدات تجار لـ”لمال” مع استمرار ثبات معدلات البيع للمستهلكين في القاهرة والجيزة.

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك خلال الأسبوع الجاري من شهر فبراير الحالى.

وأضاف مسعود أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد زيادة طفيفة بنحو 50 قرشا في الكيلو الواحد بعد زيادة السعر في الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالا من قبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبدالستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، عن مساندتهم للمواطنين، بالتنازل عن جزء من هامش الربح، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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