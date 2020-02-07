اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 7-2-2020

سعر تسليم باكتة السكر 10 كيلو 86 جنيها
محمد مجدي 7:35 م, الجمعة, 7 فبراير 20 7:35 م, الجمعة, 7 فبراير 20

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شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم ارتفاعا في تسليم باكتة السكر لتجار التجزئة اليوم الجمعة بنحو 19 جنيها دفعة واحدة، وذلك من قبل تجار الجملة، بعدما كان سعر التسليم 67 جنيها ليصبح 86 جنيه للباكتة الواحدة (10 كيلو).

وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار بيع السلع الغذائية مازالت حتي الآن مستقرة فى حركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم، وذلك وفقًا لتأكيدات تجار لـ”لمال” مع استمرار ثبات معدلات البيع للمستهلكين في القاهرة والجيزة، ولوحظ خلال رصد بورصة أسعار السلع، هدوءا فى حركة الإقبال على الشراء .

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة ، إن عددا من أسعار السلع الغذائية قد تشهد تحركا خلال الأسبوع المقبل من شهر فبراير الحالى.

وأضاف مسعود أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر .

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد زيادة طفيفة بنحو 50 قرشا في الكيلو الواحد بعد زيادة السعر في الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام ، تاجر سلع غذائية فى الجيزة ، إن أكثر السلع إقبالا من قبل المستهلكين هى الزيوت ، والمسلى ، والسكر، والشاى .

وأوضح زكريا عبدالستار ، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة .

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

الاتحاد العام للغرف التجارية، كان قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات ، عن مساندتهم للمواطنين ، بالتنازل عن جزء من هامش الربح ، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا .

وقال إبراهيم العربى ، رئيس اتحاد الغرف التجارية ، إن تلك المبادرة هى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة مساندة المواطنين ، والمساهمة فى ضبط السوق ، بالسعى إلى تخفيض أسعار السلع .

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو710
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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