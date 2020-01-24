أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 24-1-2020

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم استقرارا حذرا في حركة البيع والشراء بمحال السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك خلال رصد “المال” أسعار السلع اليوم الجمعة 24ـ1ـ2020، ولوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

وقال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية، وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن تراجع كيلو السكر، يأتي ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتي تقوم بها الشركات المنتجة، وتجار الجملة والتجزئة.

وأضاف عبدالستار، أن تجار الجملة والموزعين يقومون الأن بتخفيض أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة، نتيجة سلسلة من الاجتماعات التي قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وقال محمد عبدالفتاح، تاجر سلع غذائية في منطقة الجيزة، إن أسعار السلع الغذائية اليوم لم تشهد أي زيادات جديدة عن الأسبوع الماضي، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء.

وأضاف عبدالفتاح، أن حركة الإقبال على السلع متوسطة نسبياً مقارنة ببداية الشهر الحالي.