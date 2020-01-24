اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 24-1-2020

استقرار حذر في أسعار السلع الغذائية
محمد مجدي 7:31 م, الجمعة, 24 يناير 20 7:31 م, الجمعة, 24 يناير 20

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شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم استقرارا حذرا في حركة البيع والشراء بمحال السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك خلال رصد “المال” أسعار السلع اليوم الجمعة 24ـ1ـ2020، ولوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

وقال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية، وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن تراجع كيلو السكر، يأتي ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتي تقوم بها الشركات المنتجة، وتجار الجملة والتجزئة.

وأضاف عبدالستار، أن تجار الجملة والموزعين يقومون الأن بتخفيض أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة، نتيجة سلسلة من الاجتماعات التي قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وقال محمد عبدالفتاح، تاجر سلع غذائية في منطقة الجيزة، إن أسعار السلع الغذائية اليوم لم تشهد أي زيادات جديدة عن الأسبوع الماضي، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء.

وأضاف عبدالفتاح، أن حركة الإقبال على السلع متوسطة نسبياً مقارنة ببداية الشهر الحالي.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو710
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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