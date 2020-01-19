اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 19-1-2020

استقرار في أسعار البيع وارتفاعات مرتقبة فبراير المقبل.
محمد مجدي 1:54 م, الأحد, 19 يناير 20 1:54 م, الأحد, 19 يناير 20

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تستمر السلاسل التجارية الكبري ومحال المواد الغذائية، في بيع السلع الغذائية بالأسعار المعلنة منذ يوم الخميس الماضي، وذلك نتيجة استقرار حركة البيع والشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة في القاهرة والجيزة، ورصدت “المال” أسعار السلع اليوم الأحد 19ـ1ـ2020، والتي لوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

من جهته، قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن تلك الزيادات نتيجة قيام تجار الجملة ارتفاع سعر البيع نحو جنيه في الخل و50 قرشًا في العسل والمسلي.

وأضاف عبدالستار، أن الزيادات التي تشهدها السلع خلال الفترة الحالية خارج نطاق الشركات المنتجة لكافة السلع.

وأوضح أن تجار الجملة والموزعين يقومون بزيادة أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

وأضاف أن أسعار بيع السلع الغذائية اليوم، مازالت ثابتة على معدلات البيع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هناك زيادات مرتقبة خلال شهر فبراير المقبل.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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