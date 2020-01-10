أسعار السلع الغذائية في أسواق مصر اليوم 10-1-2020

تشهد أسعار السلع الغذائية ثباتا في حركة البيع وفقًا لآخر ارتفاعات حدثت في الخل، العسل، المسلى، والتي جاءت بعد ارتفاع أسعار السكر، اللبن، الأرز نهاية ديسمبر الماضى.

ولوحظ خلال رصد “المال” لبورصة أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 10-1-2020 ، أن معدلات البيع والشراء بين محال المواد الغذائية، ومثيلاتها في الفروع الاستهلاكية متفاوتة.

ويتراوح سعر كيلو السكر من 9.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو المكرونة من 7.5 إلى 10، وكيلو الأرز من 7 إلى 22 جنيهًا، وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20.

ويبلغ سعر الزيت الخليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه، وعبوة الشاى 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11 جنيها، وعبوة العسل الأسود 250 جرامًا من 9 إلى 15.

من جهته، قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن تلك الزيادات نتيجة قيام تجار الجملة برفع سعرالبيع بنحو جنيه فى الخل و50 قرشا فى العسل والمسلى.