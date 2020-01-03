أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 3-1-2020

تشهد أسعار السلع الغذائية ثباتًا في معدلات البيع، ورصدت «المال»، بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، اليوم الجمعة 3ـ1ـ2020.

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا، بحسب محمد مسعود، تاجر سلع غذائية.

وسجلت عبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

وبلغت أسعار الشاي عبوة 40 جرامًا من 3.5 إلى 5 جنيهات ، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 10 إلى 16 جنيهًا.