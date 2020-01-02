اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 2-1-2020

كيلو السكر 10 جنيهات
محمد مجدي 3:04 م, الخميس, 2 يناير 20 3:04 م, الخميس, 2 يناير 20

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تشهد أسعار السلع ثباتh في معدلات البيع ، ورصدت «المال»، بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 2ـ1ـ2020.

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا، بحسب محمد مسعود تاجر سلع غذائية.

وسجلت عبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

وبلغت أسعار الشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات ، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات، وعبوة عسل أسود 250 جراما من 10 إلى 16 جنيها .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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